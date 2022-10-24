Начальник Генштаба ВС РФ провел телефонные разговоры с британским и американским коллегами
18:40 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замминистра обороны РФ Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора с начальником штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакином обсудил ситуацию, связанную с возможным применением Украиной «грязной бомбы». Об этом в понедельник сообщило Минобороны РФ.
«24 октября 2022 г. начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии В. В. Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином. В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной „грязной бомбы“, — говорится в сообщении.
Также сегодня Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли, в ходе которого обсуждалось возможное применение Украиной «грязной бомбы».
«Начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли. В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной „грязной бомбы“, — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 19:20 24.10.2022
- Киев намерен устроить чудовищную провокацию с «грязной бомбой» и обвинить РФ — Захарова
- 18:59 24.10.2022
- На заправках «Роснефти» можно расплатиться через Систему быстрых платежей
- 18:00 24.10.2022
- В РФ кратно увеличивается выпуск вооружений по всем направлениям — Медведев
- 17:32 24.10.2022
- В Николаеве слышны звуки взрывов
- 17:12 24.10.2022
- Жителям новых регионов РФ уже предоставлен доступ к порталу «Госуслуги»
- 17:00 24.10.2022
- Киев может замаскировать «грязную бомбу» под нештатное срабатывание боеприпаса России — МО
- 16:32 24.10.2022
- Сунак объявлен новым лидером Консервативной партии и станет премьером Британии
- 16:27 24.10.2022
- Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября
- 16:12 24.10.2022
- Путин реже говорит с Макроном и Шольцем, поскольку они не учитывают позицию РФ — Песков
- 16:00 24.10.2022
- Россия будет защищать свои международные активы — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать