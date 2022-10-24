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Начальник Генштаба ВС РФ провел телефонные разговоры с британским и американским коллегами

18:40 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замминистра обороны РФ Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора с начальником штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакином обсудил ситуацию, связанную с возможным применением Украиной «грязной бомбы». Об этом в понедельник сообщило Минобороны РФ.

«24 октября 2022 г. начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии В. В. Герасимов провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином. В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной „грязной бомбы“, — говорится в сообщении.

Также сегодня Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли, в ходе которого обсуждалось возможное применение Украиной «грязной бомбы».

«Начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли. В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной „грязной бомбы“, — говорится в сообщении.

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