Киев намерен устроить чудовищную провокацию с «грязной бомбой» и обвинить РФ — Захарова

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона пытается устроить чудовищную провокацию с использованием начиненной радиоактивными веществами «грязной бомбы», чтобы обвинить РФ в использовании оружия массового уничтожения (ОМУ). Поступающая из достоверных источников информация об этом вызывает самую серьезную обеспокоенность, говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Самую серьезную обеспокоенность вызывает поступающая из достоверных источников тревожная информация о том, что киевский режим готовит провокацию с использованием взрывного устройства, начиненного радиоактивными веществами, так называемой грязной бомбы, — отметила дипломат. — Цель такой чудовищной провокации очевидна — обвинить Россию в применении оружия массового поражения. Власти Украины и их кураторы на Западе рассчитывают, что это выльется в мощную антироссийскую кампанию, подорвет доверие к Москве ее партнеров, приведет к изоляции нашей страны на международной арене».