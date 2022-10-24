Глава компании «Нафтогаз» предупредил о «худшей зиме в истории» Украины

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что предстоящая зима будет «худшей в истории» Украины, предупредив о серьезных перебоях с электричеством и проблемах с отоплением.

«Это будет худшая зима в нашей истории. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением», — сказал Витренко в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете «Хандельсблат». «Мы готовимся к этому, но, конечно, это не на 100%», — добавил он. При этом глава «Нафтогаза» подчеркнул, что Украина нуждается в помощи партнеров.

В то же время он отметил, что около 40% объектов электроэнергетики на Украине разрушены. «Приходится снова и снова отключать электричество и пытаться все восстановить как можно быстрее. Кроме того, все нефтеперерабатывающие заводы уничтожены», — констатировал Витренко.