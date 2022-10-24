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Шольц связал восстановление Украины после окончания конфликта с членством страны в ЕС

20:40 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц связывает восстановление Украины после окончания конфликта с членством страны в Европейском союзе (ЕС).

«Если мы восстанавливаем Украину, то делаем это с целью сделать Украину членом ЕС», — заявил Шольц в понедельник, выступая на открытии 5-го германо-украинского экономического форума в Берлине. Инфраструктура дорожного движения, а также сектор логистики и транспорта, по его словам, должны быть построены таким образом, чтобы страну можно было легко связать с Евросоюзом. Перспективу присоединения Украины к сообществу, как считает глава правительства ФРГ, также следует понимать как сигнал для частных инвесторов. «Любой, кто сегодня инвестирует в восстановление Украины, инвестирует в будущее государство — член ЕС, который станет частью нашего юридического сообщества и нашего внутреннего рынка», — подчеркнул Шольц.

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