Иран готов совместно с Украиной изучить утверждения о применении иранских БПЛА — МИД

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в понедельник, что его страна готова направить группу военных экспертов, чтобы они с украинскими коллегами изучили ситуацию, связанную с утверждениями о применении на Украине иранских беспилотников. Министр сообщил об этом в телефонном разговоре с верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Я сообщил господину Боррелю, что готов направить группу иранских военных экспертов, чтобы совместно с украинской стороной провести расследование в связи с обвинениями в использовании иранских беспилотников на Украине», — цитирует Абдоллахияна агентство Тасним.