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Один человек погиб, 2 ранены после обстрела машины диверсантами на Херсонщине

22:00 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, двое получили огнестрельные ранения при обстреле украинской диверсионно-разведывательной группой гражданского автомобиля в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении Минздрава региона.

«Сегодня вечером киевский режим совершил очередной террористический акт в Херсонской области: украинские националисты обстреляли автомобиль с тремя гражданскими. В результате 1 человек погиб, 2 получили огнестрельные ранения», — говорится в сообщении ведомства.

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