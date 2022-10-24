Один человек погиб, 2 ранены после обстрела машины диверсантами на Херсонщине
22:00 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб, двое получили огнестрельные ранения при обстреле украинской диверсионно-разведывательной группой гражданского автомобиля в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении Минздрава региона.
«Сегодня вечером киевский режим совершил очередной террористический акт в Херсонской области: украинские националисты обстреляли автомобиль с тремя гражданскими. В результате 1 человек погиб, 2 получили огнестрельные ранения», — говорится в сообщении ведомства.
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