Премьер Венгрии заявил, что приветствует иммиграцию в случае, если она идет с Запада
22:40 24.10.2022
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в ближайшие десятилетия все больше западноевропейцев будут переезжать в его страну на постоянное жительство. В опубликованном в понедельник интервью венгерской немецкоязычной газете «Будапештер цайтунг» он также заявил, что приветствует иммиграцию, но только в том случае, если она идет с Запада.
«В ближайшие 10-20 лет все больше и больше западноевропейцев будут переезжать в Венгрию, потому что Венгрия — это безопасная христианская страна, гордящаяся своими традициями», — заявил глава правительства. Он добавил, что, как показывает европейская история, «все страны извлекали для себя выгоду, принимая иммигрантов с Запада», и Венгрия тоже рада принимать их, если они прибывают с этого, а не с другого направления.
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