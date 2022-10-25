Премьер Венгрии заявил, что приветствует иммиграцию в случае, если она идет с Запада

22:40

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в ближайшие десятилетия все больше западноевропейцев будут переезжать в его страну на постоянное жительство. В опубликованном в понедельник интервью венгерской немецкоязычной газете «Будапештер цайтунг» он также заявил, что приветствует иммиграцию, но только в том случае, если она идет с Запада.

«В ближайшие 10-20 лет все больше и больше западноевропейцев будут переезжать в Венгрию, потому что Венгрия — это безопасная христианская страна, гордящаяся своими традициями», — заявил глава правительства. Он добавил, что, как показывает европейская история, «все страны извлекали для себя выгоду, принимая иммигрантов с Запада», и Венгрия тоже рада принимать их, если они прибывают с этого, а не с другого направления.