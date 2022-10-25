0
0
126
НОВОСТИ

Премьер Венгрии заявил, что приветствует иммиграцию в случае, если она идет с Запада

22:40 24.10.2022

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в ближайшие десятилетия все больше западноевропейцев будут переезжать в его страну на постоянное жительство. В опубликованном в понедельник интервью венгерской немецкоязычной газете «Будапештер цайтунг» он также заявил, что приветствует иммиграцию, но только в том случае, если она идет с Запада.

«В ближайшие 10-20 лет все больше и больше западноевропейцев будут переезжать в Венгрию, потому что Венгрия — это безопасная христианская страна, гордящаяся своими традициями», — заявил глава правительства. Он добавил, что, как показывает европейская история, «все страны извлекали для себя выгоду, принимая иммигрантов с Запада», и Венгрия тоже рада принимать их, если они прибывают с этого, а не с другого направления.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 24.10.2022
Один человек погиб, 2 ранены после обстрела машины диверсантами на Херсонщине
0
193
21:20 24.10.2022
Иран готов совместно с Украиной изучить утверждения о применении иранских БПЛА — МИД
0
247
20:40 24.10.2022
Шольц связал восстановление Украины после окончания конфликта с членством страны в ЕС
0
257
20:00 24.10.2022
Глава компании «Нафтогаз» предупредил о «худшей зиме в истории» Украины
0
311
19:20 24.10.2022
Киев намерен устроить чудовищную провокацию с «грязной бомбой» и обвинить РФ — Захарова
0
321
18:59 24.10.2022
На заправках «Роснефти» можно расплатиться через Систему быстрых платежей
0
312
18:40 24.10.2022
Начальник Генштаба ВС РФ провел телефонные разговоры с британским и американским коллегами
0
389
18:00 24.10.2022
В РФ кратно увеличивается выпуск вооружений по всем направлениям — Медведев
0
445
17:32 24.10.2022
В Николаеве слышны звуки взрывов
0
446
17:12 24.10.2022
Жителям новых регионов РФ уже предоставлен доступ к порталу «Госуслуги»
0
364

Возврат к списку