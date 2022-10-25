Штайнмайер впервые с начала военной операции России прибыл с визитом на Украину

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник утром прибыл с необъявленным визитом на Украину. Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, это первая поездка главы германского государства на Украину с начала военной операции России 24 февраля. В Киеве Штайнмайер среди прочего планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с тем, как пишет DPA, глава германского государства хочет своими глазами увидеть имеющиеся на Украине разрушения.