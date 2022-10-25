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НОВОСТИ

В Мелитополе произошел мощный взрыв

09:05 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощный взрыв произошел в городе Мелитополе Запорожской области, сообщила горадминистрация во вторник.

«В Мелитополе прозвучал одиночный мощный взрыв. Информация уточняется и будет дополнена», — говорится в сообщении администрации города в телеграм-канале.

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