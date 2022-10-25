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Гросси поблагодарил Блинкена за поддержку США усилий по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

10:20 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в понедельник, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил США за поддержку усилий по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Я провел всеобъемлющую встречу с госсекретарем Блинкеном сегодня (24 октября — прим. ТАСС) в Вашингтоне. Я отметил, что инспекторы МАГАТЭ по вопросам гарантий на этой неделе будут на Украине, и поблагодарил США за поддержку наших усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС», — написал Гросси в своем «Твиттере».

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