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Мощность взрыва у телецентра в Мелитополе составляла 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте

11:00 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощность взрыва автомобиля возле запорожского телецентра в городе Мелитополе составляла 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте, сообщил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций, завкафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского госуниверситета Александр Малькевич.

«Сегодня утром, когда работники Запорожского областного телеканала „ЗаТВ“ в Мелитополе шли на работу, взорвали начиненную взрывчаткой машину у здания телецентра. Мощность — 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте», — написал он в своем телеграм-канале.

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