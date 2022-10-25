Мощность взрыва у телецентра в Мелитополе составляла 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощность взрыва автомобиля возле запорожского телецентра в городе Мелитополе составляла 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте, сообщил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций, завкафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского госуниверситета Александр Малькевич.

«Сегодня утром, когда работники Запорожского областного телеканала „ЗаТВ“ в Мелитополе шли на работу, взорвали начиненную взрывчаткой машину у здания телецентра. Мощность — 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте», — написал он в своем телеграм-канале.