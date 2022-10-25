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НОВОСТИ

В Киеве объявлена воздушная тревога

11:20 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена во вторник в Киеве, сообщили в городской администрации.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» — говорится в сообщении в телеграм-канале киевской администрации.

Власти просят граждан срочно пройти в укрытия.

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