Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране — СМИ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране, заставив их самих покрывать часть расходов. Об этом сообщает во вторник газета «Еврактив».

По ее данным, правительство Польши предложило внести поправку в специальный закон о помощи гражданам Украины, ужесточив правила, обязав их покрывать часть своих расходов. По информации газеты, украинские беженцы, получившие специальные идентификационные номера PESEL, будут иметь ограниченный доступ к социальным пособиям, таким как ежемесячное пособие на ребенка в размере 500 злотых (104 евро — прим. ТАСС), и им придется участвовать в покрытии своих расходов на проживание.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти Польши не исключают нового наплыва беженцев с Украины и готовятся к разным сценариям.

Согласно информации польской службы пограничной охраны, с 24 февраля в Польшу с Украины въехали более 7,16 млн человек, 5,36 млн выехали обратно.

По подсчетам МВД Польши, на данный момент в республике находятся около 1,5 млн беженцев с Украины. Более 1,2 млн из них получили специальные идентификационные номера, которые позволяют легально жить, учиться, работать и получать социальные пособия в республике.