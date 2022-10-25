Сбербанк в начале октября отразил кибератаку более 100 тысяч хакеров

11:30

В начале октября Сбербанк выдержал крупную DDoS-атаку, в которой принимали участие более 100 тыс. хакеров, использовавших инфраструктуру зарубежных государств. Об этом сообщил телеканалу «Россия-24» заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

«Недавно мы выдержали крупнейшую атаку. Это происходило 7 октября, когда, по сути, по заранее подготовленному плану с очень длительной подготовкой была спланирована специальная операция, специальная DDoS-атака, в которой участвовало не менее 104 тыс. хакеров, которые вели эту атаку с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах, численностью не менее 30 тыс. устройств», – рассказал Станислав Кузнецов.

Ранее он сообщил, что в течение третьего квартала 2022 года Сбербанк выдержал около 450 DDoS-атак, что превышает общее количество кибератак на системы банка и его дочерних компаний за последние пять лет. С начала 2022 года количество кибератак на российские компании выросло в 15 раз, подсчитал Сбербанк. По словам Станислава Кузнецова, основная цель таких кибератак – дестабилизировать и вывести из строя критическую инфраструктуру страны.