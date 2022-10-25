Сбербанк в начале октября отразил кибератаку более 100 тысяч хакеров
11:30 25.10.2022
В начале октября Сбербанк выдержал крупную DDoS-атаку, в которой принимали участие более 100 тыс. хакеров, использовавших инфраструктуру зарубежных государств. Об этом сообщил телеканалу «Россия-24» заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.
«Недавно мы выдержали крупнейшую атаку. Это происходило 7 октября, когда, по сути, по заранее подготовленному плану с очень длительной подготовкой была спланирована специальная операция, специальная DDoS-атака, в которой участвовало не менее 104 тыс. хакеров, которые вели эту атаку с инфраструктуры, расположенной в зарубежных государствах, численностью не менее 30 тыс. устройств», – рассказал Станислав Кузнецов.
Ранее он сообщил, что в течение третьего квартала 2022 года Сбербанк выдержал около 450 DDoS-атак, что превышает общее количество кибератак на системы банка и его дочерних компаний за последние пять лет. С начала 2022 года количество кибератак на российские компании выросло в 15 раз, подсчитал Сбербанк. По словам Станислава Кузнецова, основная цель таких кибератак – дестабилизировать и вывести из строя критическую инфраструктуру страны.
НОВОСТИ
- 12:05 25.10.2022
- В России 5 дней подряд фиксируют менее 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 25.10.2022
- США рассматривают возможность поставки Киеву старых систем ПВО Hawk — Reuters
- 11:32 25.10.2022
- Польша планирует ужесточить закон о пребывании украинских беженцев в стране — СМИ
- 11:22 25.10.2022
- Привилегии зарплатных клиентов Сбера стали доступны подключившимся к программе «Персональный зарплатный проект»
- 11:20 25.10.2022
- В Киеве объявлена воздушная тревога
- 11:05 25.10.2022
- Турция добивается скидки на газ из РФ и попросила «Газпром» об отсрочке платежей — FT
- 11:00 25.10.2022
- Мощность взрыва у телецентра в Мелитополе составляла 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте
- 10:32 25.10.2022
- Расширенная «тройка» по Афганистану может стать «пятеркой», где не будет США — Совбез РФ
- 10:20 25.10.2022
- Гросси поблагодарил Блинкена за поддержку США усилий по зоне безопасности вокруг ЗАЭС
- 10:05 25.10.2022
- В ЕС считают, что потолок цен на газ должен затронуть Швейцарию и Британию - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать