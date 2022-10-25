США рассматривают возможность поставки Киеву старых систем ПВО Hawk — Reuters

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рассматривают возможность поставки на Украину старых систем ПВО Hawk из своих запасов для защиты от ракетных ударов и беспилотников. Об этом сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

По его данным, ПВО Hawk с американских складов США могут быть отправлены Украине в рамках пакета Presidential Drawdown Authority, который позволяет президенту Джо Байдену предоставлять средства и услуги, не дожидаясь одобрения Конгресса США. При этом, как указывает Рейтер, нет данных о количестве планируемых к поставке систем.

Согласно информации агентства, Белый дом, вероятнее всего, сначала отправит на Украину ракеты-перехватчики для системы Hawk, потому что сейчас «неясно, располагают ли США достаточным количеством пусковых установок в хорошем состоянии». Поясняется, что системы ПВО хранились на складах десятилетиями.

Источники Рейтер полагают, что данный пакет будет рассмотрен на текущей неделе. Указывается, что на него США выделят, вероятно, около 350 млн долларов. При этом агентство отмечает, что точно неизвестно, будут ли в этой поставке ракеты-перехватчики Hawk, так как «официальные лица США ранее предупреждали, что размер и состав пакетов военной помощи могут меняться».