В России 5 дней подряд фиксируют менее 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 578, летальных исходов из-за ковида — на 84. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В течение пяти дней в России регистрируют менее 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Количество зафиксированных смертей стало минимальным с 12 сентября. Днем ранее в стране зарегистрировали 7 329 случаев заражения и 89 смертей, всего с начала пандемии — 21 386 842 и 389 710 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 12 912 против 8 329 днем ранее, до 20 740 347.
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