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Мир переживает первый глобальный энергетический кризис — глава МЭА

12:20 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый по-настоящему глобальный кризис в сфере энергетики произошел в мире и продолжает происходить на фоне конфликта на Украине. Такое мнение выразил во вторник исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

«Мы посреди первого по-настоящему глобального кризиса. Наш мир никогда не был свидетелем такого глубокого и сложного энергетического кризиса», — сказал он в интервью телеканалу Си-эн-би-си.

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