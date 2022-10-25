Мир переживает первый глобальный энергетический кризис — глава МЭА

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый по-настоящему глобальный кризис в сфере энергетики произошел в мире и продолжает происходить на фоне конфликта на Украине. Такое мнение выразил во вторник исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

«Мы посреди первого по-настоящему глобального кризиса. Наш мир никогда не был свидетелем такого глубокого и сложного энергетического кризиса», — сказал он в интервью телеканалу Си-эн-би-си.