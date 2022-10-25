Сбер создал первую в России библиотеку знаний по киберграмотности
12:45 25.10.2022
Сбер запустил «Кибрарий» - первую и самую подробную библиотеку знаний для повышения уровня киберграмотности граждан России. Этот онлайн-ресурс поможет людям подробнее узнать о киберугрозах, схемах мошенничества, защитить свои сбережения и конфиденциальные данные от киберпреступников. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Портал рассказывает, как безопасно пользоваться банковскими картами и интернетом, создавать надежные пароли, защищать телефоны и компьютеры от взлома, беречь персональные данные. «Кибрарий» объясняет, что делать, если клиент банка уже отправил преступникам свои конфиденциальные данные либо когда деньги с карты уже похищены.
Детально разобраны фишинг, телефонное мошенничество и другие методы социальной инженерии, когда аферисты вводят человека в заблуждение и он сам отдает им свои деньги. В разделе «Расследования» подробно описаны схемы работы преступных организаций.
Информация представлена в максимально удобном для восприятия виде, в том числе в формате коротких видеороликов и памяток. Она сгруппирована для разных категорий пользователей: родителей и детей, молодёжи, пенсионеров, предпринимателей и экспертов в сфере кибербезопасности.
Оценить свой уровень киберграмотности можно прямо на сайте, пройдя короткие обучающие курсы с тестами.
«С сегодняшнего дня Сбер запускает новый информационный ресурс - уникальную библиотеку знаний в области кибербезопасности, которая поможет лучше разбираться в различных переплетениях отношений в киберпространстве. А главное, поможет изучить элементарные правила того, как противостоять кибермошенникам, - рассказал Станислав Кузнецов. - Эту библиотеку знаний мы назвали «Кибрарием». Она будет доступна всем гражданам страны, в ней можно посмотреть и почитать очень много интересных материалов. Там есть терминология, инструкции, видеоролики и различные сценарии киберпреступлений. Кроме того, это тематическая новостная лента и в целом кладезь знаний о том, как нужно вести себя в киберпространстве сегодня».
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