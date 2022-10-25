Андрей Воробьев: Мы должны решать все вопросы, возникающие у семей военнослужащих
12:55 25.10.2022
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Фото Антона Чернова
Региональная выплата 200 тыс. руб. жителям Подмосковья, мобилизованным после 21 сентября, перечисляется проактивно. Минсоцразвития переводит средства на счет после поступления сведений из военкомата и Минобороны, никакие заявления не требуются.
Для удобства семья может оформить дополнительную карту, чтобы была возможность воспользоваться деньгами. Они не облагаются налогом и защищены от списаний.
Кроме того, мобилизованные граждане будут получать ежемесячную выплату в размере от 195 тыс. руб. плюс дополнительные надбавки за эффективность. Соответствующий документ подписал президент РФ.
«Денежное довольствие назначается с даты издания приказа о зачислении в воинскую часть и будет выплачиваться в течение всего периода военной службы, включая сроки подготовки и боевого слаживания. Первые выплаты начислят с 10 по 20 числа на карту МИР», – рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина.
На сегодняшний день от оплаты за детский сад в Подмосковье освобождены более 1,5 тыс. семей мобилизованных и добровольцев, дети в 1,8 тыс. семьях уже получают бесплатные завтраки и обеды в школах, 519 ребят – в колледжах, 448 бесплатно занимаются в кружках и секциях. Оказана помощь 469 пожилым людям, отработано более 1 тыс. запросов на консультацию нотариусов. Также оказано содействие в организации регистрации брака для 121 мобилизованного.
Предприниматели, призванные в рамках частичной мобилизации, получат дополнительные меры поддержки, сообщил губернатор.
«На прошлой неделе правительством РФ были подписаны меры поддержки малого, среднего бизнеса – тех, кто был мобилизован. Это необходимо, чтобы предприятия продолжали работать, имели ряд льгот. Все эти мероприятия позволят облегчить и налоговое бремя, и различные административные вопросы. Я прошу довести информацию до наших предприятий, чтобы можно было воспользоваться всеми принятыми мерами и послаблениями», – сказал Андрей Воробьёв.
Предусмотрены следующие дополнительные меры поддержки бизнеса:
- для компаний, в которых руководитель является единственным учредителем, предусмотрены кредитные каникулы на весь срок мобилизации. Более того, они будут продлены, если после службы потребуется лечение. Ранее такая мера была введена для индивидуальных предпринимателей;
- во время прохождения службы мобилизованные смогут оставаться собственниками бизнеса. Им будет предоставлена возможность передать оперативное управление своим доверенным лицам. Кроме того, срок уплаты налогов будет продлен автоматически;
- если компания работает по госконтракту, ее руководитель или сотрудники мобилизованы, а контракт в связи с этим расторгнут досрочно, то предприятие не будет внесено в список недобросовестных поставщиков и сможет заключать госконтракты в дальнейшем. Это касается всех госконтрактов, которые заключены в 2022 году.
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