В Москве выявили 501 случай заражения коронавирусом за сутки
13:00 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 501 против 555 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось минимальным с 5 июля, когда было выявлено 339 случаев инфицирования. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 226 070 случаев заражения.
Число умерших из-за болезни в столице за сутки возросло на 13 против 15 днем ранее, до 46 551. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 273, до 3 035 737.
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