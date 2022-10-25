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НОВОСТИ

В Москве выявили 501 случай заражения коронавирусом за сутки

13:00 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 501 против 555 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось минимальным с 5 июля, когда было выявлено 339 случаев инфицирования. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 226 070 случаев заражения.

Число умерших из-за болезни в столице за сутки возросло на 13 против 15 днем ранее, до 46 551. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 273, до 3 035 737.

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