Власти Херсонщины намерены выдворять коммерсантов, саботирующих оборот рубля — Стремоусов

13:05

Власти Херсонской области намерены выдворять на Украину коммерсантов, которые саботируют оборот рубля в регионе. Об этом сообщил во вторник в своем телеграм-канале заместитель главы региона Кирилл Стремоусов.

«Касательно всех тех людей, которые отказываются сегодня в городе Херсоне принимать рубли или каким-то образом саботируют администрацию Херсонской области, <…> [их] фиксируют. Далее мы будем разбираться, вплоть до выдворения на территории Украины», — сообщил Стремоусов.