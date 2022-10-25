Власти Херсонщины намерены выдворять коммерсантов, саботирующих оборот рубля — Стремоусов
13:05 25.10.2022
Власти Херсонской области намерены выдворять на Украину коммерсантов, которые саботируют оборот рубля в регионе. Об этом сообщил во вторник в своем телеграм-канале заместитель главы региона Кирилл Стремоусов.
«Касательно всех тех людей, которые отказываются сегодня в городе Херсоне принимать рубли или каким-то образом саботируют администрацию Херсонской области, <…> [их] фиксируют. Далее мы будем разбираться, вплоть до выдворения на территории Украины», — сообщил Стремоусов.
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