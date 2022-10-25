ЕС даст Киеву 1 млрд евро и 400 генераторов для срочного восстановления энергоснабжения
13:20 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз предоставит Украине 1 млрд евро экстренной помощи и 400 электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Берлине на международной донорской конференции, посвященной восстановлению Украины.
«Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре, в особенности энергетической, — утверждала она. — Поэтому мы работаем с Украиной, чтобы восстановить ее инфраструктуру, выделив 1 млрд евро срочной помощи. Мы также предоставили 400 электрогенераторов, и это не все».
«Украина нуждается в срочной компенсации потерь сейчас, пока мы разговариваем, — заявила она. — Россия пытается парализовать Украину, но мы не должны позволить этому случиться».
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