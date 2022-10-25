0
0
83
НОВОСТИ

ЕС даст Киеву 1 млрд евро и 400 генераторов для срочного восстановления энергоснабжения

13:20 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз предоставит Украине 1 млрд евро экстренной помощи и 400 электрогенераторов для срочного восстановления энергоснабжения. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Берлине на международной донорской конференции, посвященной восстановлению Украины.

«Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре, в особенности энергетической, — утверждала она. — Поэтому мы работаем с Украиной, чтобы восстановить ее инфраструктуру, выделив 1 млрд евро срочной помощи. Мы также предоставили 400 электрогенераторов, и это не все».

«Украина нуждается в срочной компенсации потерь сейчас, пока мы разговариваем, — заявила она. — Россия пытается парализовать Украину, но мы не должны позволить этому случиться».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 25.10.2022
Цель Евросоюза — не заморозить, а конфисковать активы РФ, хотя это сложно сделать — ЕК
0
65
13:20 25.10.2022
Андрей Воробьев поручил разъяснить семьям мобилизованных все нюансы положенных им мер поддержки
0
13
13:05 25.10.2022
Власти Херсонщины намерены выдворять коммерсантов, саботирующих оборот рубля — Стремоусов
0
96
13:00 25.10.2022
В Москве выявили 501 случай заражения коронавирусом за сутки
0
87
12:55 25.10.2022
Андрей Воробьев: Мы должны решать все вопросы, возникающие у семей военнослужащих
0
112
12:45 25.10.2022
Сбер создал первую в России библиотеку знаний по киберграмотности
0
127
12:32 25.10.2022
Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину для преодоления кризиса на Украине — СМИ
0
169
12:20 25.10.2022
Мир переживает первый глобальный энергетический кризис — глава МЭА
0
185
12:05 25.10.2022
В России 5 дней подряд фиксируют менее 10 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
0
163
12:00 25.10.2022
США рассматривают возможность поставки Киеву старых систем ПВО Hawk — Reuters
0
205

Возврат к списку