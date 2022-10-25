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НОВОСТИ

Сунак официально вступил в должность премьер-министра Великобритании

14:00 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый лидер правящей Консервативной партии Великобритании Риши Сунак вступил в должность премьер-министра страны, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. Кадры аудиенции, состоявшейся в Букингемском дворце, распространила во вторник пресс-служба монарха.

Теперь 42-летний Сунак направится в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит, где выступит с обращением к жителям Соединенного Королевства. Он стал первым премьер-министром, которого утвердил Карл III, занявший королевский трон 8 сентября после смерти Елизаветы II.

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