Андрей Воробьев поручил разъяснить семьям мобилизованных все нюансы положенных им мер поддержки
13:20 25.10.2022
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Фото Антона Чернова
«Общаясь с семьями, мы видели, что кому-то нужна помощь по устройству на работу, кто-то хочет пройти курсы или обучение, кто-то получить дополнительные разъяснения об устройстве ребенка в детский сад. Все эти нюансы я прошу глав и наши команды на местах доводить через центры поддержки», – сказал губернатор.
Вопросы ежедневно поступают в соцсети и на почту губернатора, на горячую линию «122», через ОНФ, чат-бот в Telegram, волонтеров и СМИ, а также Центры помощи семьям мобилизованных.
«Что касается соцсетей, горячей линии и чат-бота, то самые актуальные вопросы – это меры поддержки, региональные выплаты, устройство ребенка в детский сад, бесплатное питание. А вот в Центры больше обращаются за адресной поддержкой – это и разовая помощь волонтеров, и доставка продуктов, и помощь с теплыми вещами, и уборка дома, и шефство над семьей», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
60 таких центров действуют в Подмосковье в каждом муниципалитете. Обратиться сюда можно любым удобным способом: прийти лично, позвонить, оставить комментарий в соцсетях.
В Подмосковье также работают 122 волонтерских пункта. Для мобилизованных и добровольцев собрано уже более 155 т помощи, в том числе:
- продовольственные товары;
- средства гигиены;
- медикаменты;
- кнопочные телефоны;
- канцелярские товары;
- бытовая химия;
- газовые баллоны.
Более 55 т уже доставлены личному составу.
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