Андрей Воробьев поручил разъяснить семьям мобилизованных все нюансы положенных им мер поддержки

13:20

Фото Антона Чернова



Почти 10 тыс. вопросов помогли решить семьям мобилизованных в Подмосковье. Эта тема обсуждалась на совещании губернатора Московской областис членами областного правительства и главами муниципалитетов.

«Общаясь с семьями, мы видели, что кому-то нужна помощь по устройству на работу, кто-то хочет пройти курсы или обучение, кто-то получить дополнительные разъяснения об устройстве ребенка в детский сад. Все эти нюансы я прошу глав и наши команды на местах доводить через центры поддержки», – сказал губернатор.

Вопросы ежедневно поступают в соцсети и на почту губернатора, на горячую линию «122», через ОНФ, чат-бот в Telegram, волонтеров и СМИ, а также Центры помощи семьям мобилизованных.

«Что касается соцсетей, горячей линии и чат-бота, то самые актуальные вопросы – это меры поддержки, региональные выплаты, устройство ребенка в детский сад, бесплатное питание. А вот в Центры больше обращаются за адресной поддержкой – это и разовая помощь волонтеров, и доставка продуктов, и помощь с теплыми вещами, и уборка дома, и шефство над семьей», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

60 таких центров действуют в Подмосковье в каждом муниципалитете. Обратиться сюда можно любым удобным способом: прийти лично, позвонить, оставить комментарий в соцсетях.

В Подмосковье также работают 122 волонтерских пункта. Для мобилизованных и добровольцев собрано уже более 155 т помощи, в том числе:

- продовольственные товары;

- средства гигиены;

- медикаменты;

- кнопочные телефоны;

- канцелярские товары;

- бытовая химия;

- газовые баллоны.

Более 55 т уже доставлены личному составу.