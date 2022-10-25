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Зеленский заявил, что Украина пока не получила от Запада ни цента на восстановление

15:12 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен учредить своего рода «финансовый Рамштайн» для восстановления Украины, однако пока Киев не получил на эти цели ни цента.

«Я благодарю ЕС в целом и каждую страну ЕС в частности <…> за уже оказанную поддержку нашему государству. Однако необходимо придать более системный характер этой поддержке. Верю, что уже сейчас мы можем принять решение о создании „финансового Рамштайна“ <…> по аналогии с „оборонным Рамштайном“, который уже функционирует», — заявил Зеленский во вторник в онлайн-выступлении на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине. Видео выступления размещено в телеграм-канале президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что уже разработан «прозрачный план первоочередных шагов для восстановления» Украины на сумму 17 млрд долларов. «Пока мы не получили ни одного цента на реализацию [этого плана], и я прошу вас приблизить необходимые решения, чтобы ускорить процесс привлечения партнеров к нашему восстановлению», — заявил президент.

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