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Сунак заявил, что новый кабмин Британии сосредоточится на решении экономических проблем

16:00 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания сталкивается с большими вызовами в сфере экономики, которые потребует непростых решений от правительства. Об этом во вторник заявил новый премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

«Прямо сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Последствия ковида все еще ощущаются. Война [президента РФ Владимира] Путина на Украине дестабилизировала энергетические рынки и нарушила цепочки поставок, — сказал Сунак в своей первой речи в новом качестве. — Экономическая стабильность и доверие будут поставлены во главу угла правительства. Это означает, что предстоит [принять] сложные решения».

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