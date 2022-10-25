Сунак заявил, что новый кабмин Британии сосредоточится на решении экономических проблем

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания сталкивается с большими вызовами в сфере экономики, которые потребует непростых решений от правительства. Об этом во вторник заявил новый премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

«Прямо сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Последствия ковида все еще ощущаются. Война [президента РФ Владимира] Путина на Украине дестабилизировала энергетические рынки и нарушила цепочки поставок, — сказал Сунак в своей первой речи в новом качестве. — Экономическая стабильность и доверие будут поставлены во главу угла правительства. Это означает, что предстоит [принять] сложные решения».