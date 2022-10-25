Один человек погиб и один пострадал при взрыве на заводе в Волгограде

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Один человек погиб и один пострадал, по предварительным данным, в результате взрыва на заводе в Волгограде. Об этом ТАСС во вторник сообщили в штабе ГО Красноармейского района Волгограда.

«Есть информация, но пока еще непроверенная. Один погибший и один пострадавший. [Взорвался] порошок алюминия, взрыв произошел», — сказал собеседник агентства.