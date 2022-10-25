0
0
98
НОВОСТИ

Один человек погиб и один пострадал при взрыве на заводе в Волгограде

16:12 25.10.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Один человек погиб и один пострадал, по предварительным данным, в результате взрыва на заводе в Волгограде. Об этом ТАСС во вторник сообщили в штабе ГО Красноармейского района Волгограда.

«Есть информация, но пока еще непроверенная. Один погибший и один пострадавший. [Взорвался] порошок алюминия, взрыв произошел», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 25.10.2022
Зеленский хочет, чтобы Запад покрыл в 2023 году дефицит бюджета Украины на $38 млрд
0
61
16:15 25.10.2022
Сбер запустил вклад «Новые возможности» в юанях и рублях
0
102
16:00 25.10.2022
Сунак заявил, что новый кабмин Британии сосредоточится на решении экономических проблем
0
109
15:32 25.10.2022
В Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу РФ — ТВ
0
144
15:12 25.10.2022
Зеленский заявил, что Украина пока не получила от Запада ни цента на восстановление
0
192
15:00 25.10.2022
С правобережной части Херсонской области уедут около 50 тыс. человек, рассчитывают власти
0
207
14:32 25.10.2022
Москва не видит «ни оснований, ни надежд» на конструктивные отношения с Лондоном — Песков
0
253
14:12 25.10.2022
Власти Армении запретили въезд в страну депутата Госдумы Константина Затулинa — СМИ
0
302
14:10 25.10.2022
Сбер: Кибервойна против России ведется на четырех фронтах
0
265
14:05 25.10.2022
Сбер: Власти Украины поддерживают киберпреступления против России
0
223

Возврат к списку