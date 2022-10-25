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Зеленский хочет, чтобы Запад покрыл в 2023 году дефицит бюджета Украины на $38 млрд

16:32 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что западные партнеры в следующем году помогут покрыть дефицит бюджета страны на сумму 38 млрд долларов.

На конференции в Берлине во вторник, где он выступал по видеосвязи, Зеленский призвал западные страны уже сейчас принять соответствующее решение. «Сейчас, уже на этой конференции, следует принять решение о помощи с покрытием дефицита нашего государственного бюджета в следующем году. Для Украины это неподъемная сумма — 38 млрд долларов дефицита», — сказал он.

По его словам, это значительные средства, но западные страны имеют потенциал, чтобы «реализовать такое задание». «Этот потенциал есть. Этот потенциал есть и благодаря Международному валютному фонду и другим финансовым институтам. Наш диалог продолжается. И я верю, что он будет развиваться от абстрактных цифр до конкретики. Конкретного размера денег, с конкретными источниками», — заключил Зеленский.

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