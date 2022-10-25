Сбер запустил вклад «Новые возможности» в юанях и рублях

16:15

Клиенты Сбера, которые хранят деньги в долларах, теперь могут конвертировать их в российские рубли или китайские юани с помощью вклада «Новые возможности».

Чтобы открыть этот депозит, клиенту нужно иметь в банке вклады, счета или банковские карты в долларах США на общую сумму свыше 5000 долл. на конец дня 13 октября.

Открыть вклад «Новые возможности» можно в СберБанк Онлайн, а также в отделении банка.

Срок вклада – 3, 6 или 12 месяцев. Ставка в рублях зависит от суммы и срока – от 7,35 до 7,44% годовых. В юанях она одинаковая – 0,2% годовых. Проценты начисляются ежемесячно.

Минимальная сумма вклада – 50 тыс. руб. или 7 тыс. юаней, максимальная – не ограничена. Деньги конвертируются в нужную валюту автоматически – по курсу на дату открытия вклада.

«Мы видим новые возможности для инвестиций в валютах дружественных стран, поэтому предлагаем собственные продукты в этих валютах, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. – С нашим новым депозитом можно конвертировать доллары в рубли или юани с более высокой доходностью. Мы считаем, что сейчас с учетом текущей ситуации нашим клиентам выгодней и удобней будет управлять своими средствами в таких валютах».

Предложение действует с 24 октября 2022 года по 15 марта 2023 года. Подробнее об условиях можно узнать на сайте банка.