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Договоры аренды зданий посольств с «недружественными странами» могут быть расторгнуты, считают в Думе

17:00 25.10.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме допустили расторжение договоров аренды зданий посольств с «недружественными странами». Юридические процедуры могут быть спровоцированы антироссийской риторикой.

Речь идёт о возможных ответных мерах нашей страны на политику некоторых государств в отношении имущества соотечественников.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова.

«Если мы говорим про Прибалтику, то когда они стали сносить памятники нашим солдатам, памятники ВОВ, говоря, что им это всё чуждо, что это всё строили русские, тогда вопрос: а заводы, а другие дома, объекты культурного наследия, которые построены русскими людьми? Их тоже сейчас надо снести? Это безумие. Вопрос о том, чтобы выселить кого-то из собственности, — одно дело. Да, возможно, если они [арендаторы в РФ из «недружественных стран» — прим.] были на праве аренды, то с ними есть смысл расторгнуть договор аренды — возможно, на те же посольства. А если мы говорим про собственность, если мы говорим про демократию и закон, который работает по всему миру, они же считают, что собственность — это свято. Получается, они этого принципа не придерживаются. Я считаю, что в данный момент мы не должны уподобляться, а дальше посмотрим, до какого абсурда они сами доведут эту ситуацию».

Ранее вице-мэр Вильнюса Владас Бенкунскас заявил, что недостроенный Дом Москвы в литовской столице — многофункциональный культурный и общественный центр — должен быть снесён как незаконное строительство и потенциальная шпионская точка.

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