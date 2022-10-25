Масштабное обновление SberBox: установка сторонних приложений и 100+ каналов бесплатно
16:50 25.10.2022
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Иллюстрация SberDevices
При подготовке обновления команда SberDevices проанализировала основные пожелания пользователей умных устройств Sber. Одно из долгожданных нововведений – возможность устанавливать популярные приложения. Самые востребованные из них – например, приложения онлайн-кинотеатров – уже появились в фирменном каталоге.
Если необходимого приложения не нашлось, можно установить его самостоятельно. Для этого нужно войти в личный кабинет, загрузить файл и установить его на девайсе. Загружаемые файлы проверяются на вирусы и совместимость с ТВ, чтобы корректно работать на большом экране.
Оценить новые приложения пользователи смогут благодаря 12 пробным подпискам от партнеров – бесплатно или за 1 рубль. Среди них ТВ-каналы, занятия спортом, игры, музыка и онлайн-кинотеатры.
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Иллюстрация SberDevices
Специально для юных пользователей устройств Sber и их родителей появился раздел «Детская комната». В ней собрано все для детей: тысячи мультфильмов и фильмов, песен, сказок и подкастов, игр и подборок интересных фактов. Безопасный, прошедший модерацию контент развлечет ребенка, когда родителям нужно заняться делами, и поможет увлекательно провести время всей семьей. Активируется раздел голосовой командой: «Салют, запусти детскую комнату».
Поиск по онлайн-кинотеатрам становится сквозным: в каталогах 6 сервисов появляется удобный голосовой поиск, аналогичный тому, что уже работает в нативном приложении Видео (обновление постепенно появится на всех SberBox до конца 2022 года, будет также доступно на телевизорах под управлением Салют ТВ, умных медиаколонках с функцией ТВ-приставки SberBox Time и ТВ-медиацентрах SberBox Top).
Упаковка обновленного SberBox стала ярче и экологичнее: новая коробка позволяет снизить объем бумажных отходов более чем на 60 т в год, сохраняя от вырубки более 1000 деревьев.
Приобрести обновленный SberBox можно в официальном интернет-магазине и в розничных точках продаж ретейлеров-партнеров. Также обновленную приставку можно приобрести по подписке SberBox+СберПрайм. Оформить ее можно на 1-3 года и получить устройство с бесплатной доставкой.
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