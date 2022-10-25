Масштабное обновление SberBox: установка сторонних приложений и 100+ каналов бесплатно

16:50

Иллюстрация SberDevices



ТВ-приставка SberBox с виртуальными ассистентами Салют получила большое системное обновление. Теперь устройство, работающее на российской операционной системе Салют ТВ, позволяет устанавливать приложения из интернета, искать голосом и смотреть контент в 6 популярных онлайн-кинотеатрах. Обновился дизайн упаковки, она стала компактнее и экологичнее. Пользователи, у которых уже есть приставка, смогут пользоваться всеми новыми функциями после ее обновления, которое произойдет автоматически.

При подготовке обновления команда SberDevices проанализировала основные пожелания пользователей умных устройств Sber. Одно из долгожданных нововведений – возможность устанавливать популярные приложения. Самые востребованные из них – например, приложения онлайн-кинотеатров – уже появились в фирменном каталоге.

Если необходимого приложения не нашлось, можно установить его самостоятельно. Для этого нужно войти в личный кабинет, загрузить файл и установить его на девайсе. Загружаемые файлы проверяются на вирусы и совместимость с ТВ, чтобы корректно работать на большом экране.

Оценить новые приложения пользователи смогут благодаря 12 пробным подпискам от партнеров – бесплатно или за 1 рубль. Среди них ТВ-каналы, занятия спортом, игры, музыка и онлайн-кинотеатры.

Иллюстрация SberDevices



На всех устройствах Sber стало больше бесплатного эфирного ТВ. Приложение «Смотрёшка» и 24ТВ теперь дают доступ более чем к 140 каналам без подписки: если хочется большего, можно выбрать подходящий платный тариф (предложение действительно для всех пользователей 24ТВ и для новых пользователей «Смотрёшки»).

Специально для юных пользователей устройств Sber и их родителей появился раздел «Детская комната». В ней собрано все для детей: тысячи мультфильмов и фильмов, песен, сказок и подкастов, игр и подборок интересных фактов. Безопасный, прошедший модерацию контент развлечет ребенка, когда родителям нужно заняться делами, и поможет увлекательно провести время всей семьей. Активируется раздел голосовой командой: «Салют, запусти детскую комнату».

Поиск по онлайн-кинотеатрам становится сквозным: в каталогах 6 сервисов появляется удобный голосовой поиск, аналогичный тому, что уже работает в нативном приложении Видео (обновление постепенно появится на всех SberBox до конца 2022 года, будет также доступно на телевизорах под управлением Салют ТВ, умных медиаколонках с функцией ТВ-приставки SberBox Time и ТВ-медиацентрах SberBox Top).

Упаковка обновленного SberBox стала ярче и экологичнее: новая коробка позволяет снизить объем бумажных отходов более чем на 60 т в год, сохраняя от вырубки более 1000 деревьев.

Приобрести обновленный SberBox можно в официальном интернет-магазине и в розничных точках продаж ретейлеров-партнеров. Также обновленную приставку можно приобрести по подписке SberBox+СберПрайм. Оформить ее можно на 1-3 года и получить устройство с бесплатной доставкой.