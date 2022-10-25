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НОВОСТИ

ВС Украины обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в ДНР

17:12 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины обстреляли во вторник Мичуринскую исправительную колонию в ДНР, сообщили в Минюсте региона.

«Сегодня в период времени с 08:20 до 12:40 территория Мичуринской исправительной колонии подверглась обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины [ВФУ]. В ходе очередного обстрела со стороны ВФУ по территории Мичуринской колонии было выпущено четыре снаряда. Пострадавших нет, степень разрушений зданий и сооружений исправительного учреждения устанавливается», — говорится в сообщении.

Оперативная обстановка в колонии управляемая, добавили в министерстве.

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