Путин поручил обновить администрирование в РФ в условиях обеспечения нужд СВО

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимо обновить и улучшить административные процедуры в России в условиях борьбы с санкциями и для обеспечения нужд специальной военной операции (СВО). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во вторник, открывая заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ на фоне спецоперации.

«Мы много раз, со многими из вас, сейчас принимающими участие в этом совещании, обсуждали вопросы, связанные с необходимостью обновления всей нашей работы по улучшению административных процедур, много с разных сторон к этим проблемам подходили», — сказал президент.

«Сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу еще раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие подходы к обновлению всех процедур, всех административных процедур, всего, что связано с тем, что называется „управление“ в самом широком смысле этого слова», — добавил он. Президент сделал акцент на том, что это особенно важно делать «сейчас, когда мы столкнулись и с необходимостью решать более быстрыми темпами вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции и связанные с борьбой с теми ограничениями в сфере экономики, с которыми мы столкнулись».