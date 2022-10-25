Каждый третий водитель не меняет резину до первого снега
18:20 25.10.2022
Каждый третий водитель меняет летнюю резину на зимнюю, лишь когда выпадает первый снег. При этом большинство автовладельцев (59%) сразу переобувают колеса, как только наступают заморозки. Такие результаты получили СберСтрахование и аналитики медиахолдинга Rambler&Co в ходе опроса интернет-пользователей со всей России.
Хранят резину обычно в гараже (60%). 15% автомобилистов отвозят её на дачу, 10% сдают в специальный сервис, 9% - оставляют в квартире. 2% опрошенных каждый год покупают новый комплект, а старый выбрасывают или продают. 4% резину вообще не меняют.
Респонденты также рассказали, как меняют колеса. 60% обращаются в автосервис, 35% справляются самостоятельно, 3% привлекают к процессу супругов, 2% - друзей и знакомых.
«Россияне уверены, что безопаснее всего водить машину летом, - так ответили 84% опрошенных. Однако ДТП случаются в любое время года - даже с опытными и осторожными водителями, ведь ситуация на дороге может измениться в один миг и предсказать это невозможно, - отметил Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка. - Не беспокоиться о непредвиденных расходах автомобилистам помогает полис каско. Наличие полиса убережет водителей от финансовых затрат на восстановление транспортного средства: страховая возьмет на себя все затраты на ремонт автомобиля».
Защитить себя от аварии, к сожалению, невозможно. Если водитель беспокоится о себе и своем автомобиле, то следует заблаговременно позаботиться о страховке. Полис каско можно приобрести на сайтах СберСтрахования и Сбера либо в приложении СберБанк Онлайн без предварительного осмотра машины. При страховом случае клиентам доступно урегулирование дистанционно через мобильное приложение «СберСтрахование».
11 и 12 ноября клиенты СберСтрахования смогут приобрести полис каско с выгодой до 25%. Приобрести полис на специальных условиях можно будет на сайте страховой компании. Такие условия приурочены к акции Зеленый день, которую Сбер проводит уже пятый год подряд.
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