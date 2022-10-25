Послов России и Белоруссии не пригласят на вручения Нобелевских премий 2022 года

18:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевский фонд принял решение не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевских премий 2022 года в Стокгольм. Об этом говорится в пресс-релизе фонда, размещенном во вторник на его сайте.

«Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции, но в связи с [проведением военной спецоперации] России на Украине фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», — говорится в релизе.