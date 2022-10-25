Послов России и Белоруссии не пригласят на вручения Нобелевских премий 2022 года
18:37 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нобелевский фонд приглашает послов, находящихся в Швеции, но в связи с [проведением военной спецоперации] России на Украине фонд решил не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», — говорится в релизе.
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