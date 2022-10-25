Air Serbia планирует запустить межконтинентальные рейсы в Китай, США и Канаду

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербская авиакомпания Air Serbia запускает с декабря этого года прямое авиасообщение с Китаем. Об этом во вторник сообщил журналистам президент Сербии Александар Вучич в ходе осмотра открывающегося предприятия компании Gruner Srbija вблизи города Лесковац на юге страны.

«У меня есть отличная новость: [министр финансов Сербии] Синиша Мали сообщил мне, пока мы были здесь, что с декабря Air Serbia запускает прямые рейсы в Китай — Тяньцзинь, который находится в 30-45 минутах от Пекина, восточнее или юго-восточнее Пекина, так что вы за полчаса скорым поездом в Пекине. Это большая новость», — заявил Вучич.

Кроме того, президент сообщил, что вскоре ожидаются прямые рейсы в Нью-Йорк, Торонто, Чикаго. «Это немало для одной маленькой страны, которая даже не член Евросоюза», — отметил лидер Сербии.