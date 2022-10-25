На стратегической сессии Сбера обсудили настоящее и будущее ESG-повестки

19:48

Сбер организовал собственную стратегическую сессию «ESG: сделано в России» на втором конгрессе ответственного бизнеса «ESG-(Р)Эволюция». Дискуссию провела старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Как отметила Татьяна Завьялова, события 2022 года скорректировали многие ESG-процессы в стране. Бизнесу пришлось перестраивать процессы и системы, формировать собственный инструментарий и инфраструктуру. Как будет развиваться ESG-повестка в России в новых условиях, какие ее основные смыслы и инструменты уже сформированы, а какие еще предстоит разработать, получится ли создать лучшую практику, отвечающую российской специфике – эти и другие ключевые вопросы были в фокусе внимания спикеров.

На сессии выступили заместитель директора Департамента корпоративных отношений Банка России Виктория Степаненко, руководитель аппарата Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной думы Елена Панова, вице-президент по устойчивому развитию ВЭБ.РФ Андрей Байда, генеральный директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Кирилл Лукашук, директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик.

Виктория Степаненко подчеркнула, что ESG-повестка продолжает оставаться актуальной и в России, и в мире, но важным условием ее реализации является наличие осознанных потребителей и поставщиков финансовых услуг. Кроме того, крайне важно, чтобы компании предоставляли максимально полную информацию о своей деятельности, поскольку невозможно осознанно инвестировать «с закрытыми глазами».

По мнению Елены Пановой, в 2022 году экономика обошла экологию на повороте, но это временно: в конце концов они пойдут рядом и вместе. При этом даже сейчас, несмотря на экономические факторы, российское экологическое законодательство продолжает функционировать, хотя бизнес и получил отсрочку по некоторым нововведениям, чтобы успеть адаптироваться к ним. Россия продолжает выполнять Парижское соглашение по климату: снижает выбросы, разрабатывает адаптационные планы, обменивается технологиями с менее развитыми странами и инвестирует в них. И бизнесу нужна поддержка финансовых организаций при работе внутри страны, в том числе с адаптационными планами, а также для выхода на международные ESG-рынки.

Андрей Байда рассказал о совершенствовании зеленой таксономии в России. Он отметил, что стоимость одной тонны сокращения выбросов CO2 в стране одна из самых низких в мире – всего 1033 руб. Однако сначала нужно определиться, в каких сегментах экономики снижать выбросы целесообразнее всего, чтобы в приоритетном порядке направить туда финансирование. В международном разрезе для России сейчас приоритетно взаимодействие со странами Евразийского экономического союза по разработке единой таксономии на основе российских и казахстанских документов. Эта работа ведётся и со странами БРИКС, прежде всего с Китаем и Индией.

Кирилл Лукашук отметил, что в России индустрия ESG-оценок развивается быстро, выходят различные ESG-рейтинги. Вместе с тем их методология очень сильно различается, нет единых общепринятых определений даже основных понятий, таких как ESG-дефолт, ESG-риск и так далее. По аналогии с успешной перезагрузкой кредитных рейтингов необходимо сделать то же самое и с ESG-рейтингами, для этого нужны усилия государства. В подобной работе должен применяться data-driven-подход: чем больше данных будут учитывать рейтинги, тем достовернее они будут.

Ирина Бахтина добавила, что ESG-практики должны быть частью бизнес-модели корпорации, иначе они рискуют превратиться в благотворительность. В этом смысле один из ключевых рыночных стимулов ESG-трансформации – зеленые закупки и зеленые цепочки поставок. Именно они дадут рынку мощный сигнал о востребованности ESG-ориентированных продуктов и услуг.

Светлана Бик убеждена, что ESG – это в первую очередь процесс, а не конечный результат. Общество должно постоянно рефлексировать на эти темы, чтобы находить новые точки опоры в неопределенности, разбираться со смыслами, фокусироваться на справедливости и балансе. И важно общаться на ESG-темы на языке потребителя.

Татьяна Завьялова обратила внимание на то, что в текущем году интерес к ESG вырос не только у бизнеса, но и у населения. Доля ESG-ориентированных клиентов Сбера с начала года увеличилась на 50%. Люди стали больше тратить на благотворительность, ответственнее относиться к своему здоровью, уделять больше внимания экологии.

«Для меня наиболее близким является высказывание Эмиля Золя: единственное счастье в жизни – это движение вперед. Для меня ESG – это про перспективу, движение вперед. И, конечно, про ответственность. Это мое ощущение и восприятие ESG», – отметила Татьяна Завьялова.

Также в ходе сессии прошел ряд интерактивных голосований. Первое из них показало, что основные смыслы для российского ESG сегодня – это собственные рейтинги, трансформация бизнеса, прозрачность управления бизнесом, декарбонизация и доступ к зеленым инвестициям.

Согласно второму, первоочередными мерами господдержки для развития ESG должны стать предоставление налоговых льгот для ESG-проектов (29%), субсидирование процентных ставок для поддержки ESG-проектов (25%) и поддержка энергосервисных контрактов и лизинга более экологичного оборудования (18%).

Результаты третьего голосования показали, что, по мнению респондентов, в российской ESG-повестке должны занять ключевое место такие направления, как создание российских стандартов деятельности по ESG и нефинансовой отчётности (23%), развитие ESG-продуктов и инструментов (18%) и внедрение ESG-критериев в управление цепочками поставок (15%).