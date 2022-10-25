Првительство назначило "дед-лайн" по восстановлению ж/д путей Крымского моста

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания «Нижнеангарсктрансстрой» назначена единым исполнителем закупок Крымской железной дороги по проектированию и восстановлению ж/д путей Крымского моста. Соответствующее распоряжение правительства размещено на официальном сайте правовой информации. Предельный срок выполнения работ по заключенным госконтрактам — 1 декабря 2023 года.

«Определить общество с ограниченной ответственностью „Нижнеангарсктрансстрой“ единственным исполнителем осуществляемых 2022 и 2023 годах предприятием федеральным государственным унитарным „Крымская железная дорога“ закупок работ по проектированию и восстановлению (капитальному ремонту и (или) реконструкции) разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста в акватории Керченского пролива», — говорится в документе.