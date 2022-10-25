«Аэрофлот» приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы в связи с техработами
21:45 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В связи с проведением технических работ с 02:00 мск 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы „Аэрофлота“ (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний „Аврора“ и „Россия“). Регистрация на рейс по-прежнему доступна без ограничений в аэропорту вылета», — говорится в сообщении.
Также компания временно приостанавливает продажу субсидированных перевозок на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота».
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