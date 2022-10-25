Россия уведомила США о проведении учений стратегических сил

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге во вторник заявил, что Вашингтон получил от Москвы уведомление о планах России провести учения своих стратегических сил.

«Да, США были поставлены в известность», — сказал он, отвечая на вопрос об учениях «Гром». Как пояснил Райдер, уведомление было направлено в рамках выполнения Москвой своих обязательств по контролю над вооружениями. «Как мы подчеркивали ранее, это рутинные ежегодные учения, проводимые Россией», — добавил он. По словам представителя Пентагона, США «продолжат следить» за российскими маневрами.