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Немецкая компания Uniper потеряла 4,8 млрд евро из-за смены поставщика газа - СМИ

23:20 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери германской энергетической компании Uniper («Юнипер») за первые девять месяцев 2022 года составили почти 5 млрд евро. Об этом сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на заявление концерна.

Как следует из сообщения, убыток концерна до уплаты процентов и налогов составил 4,8 млрд евро. При этом, согласно годовому отчету, в прошлом году Uniper получила прибыль в размере 614 млн евро.

Агентство отмечает, что из-за сокращения поставок российского газа Uniper была вынуждена закупать голубое топливо по значительно более высоким ценам, что привело к накоплению убытков.

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