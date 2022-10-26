Немецкая компания Uniper потеряла 4,8 млрд евро из-за смены поставщика газа - СМИ
23:20 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как следует из сообщения, убыток концерна до уплаты процентов и налогов составил 4,8 млрд евро. При этом, согласно годовому отчету, в прошлом году Uniper получила прибыль в размере 614 млн евро.
Агентство отмечает, что из-за сокращения поставок российского газа Uniper была вынуждена закупать голубое топливо по значительно более высоким ценам, что привело к накоплению убытков.
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