Сунак заверил Зеленского, что Лондон продолжит поддерживать Киев на прежнем уровне

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, заверив его в том, что Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку на прежнем уровне. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник премьерской канцелярией по итогам разговора.

«Премьер-министр заявил, что в период его пребывания у власти Соединенное Королевство продолжит оказывать Украине столь же мощную поддержку, что и всегда, а президент Зеленский может рассчитывать на сохранение солидарности британского правительства», — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что обе стороны поддержали «продолжение политики экономических санкций» против РФ. Сунак также заявил, что надеется на «скорую личную встречу» с Зеленским.