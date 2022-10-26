Байден не будет инициировать возможный контакт с Путиным в рамках саммита G20 — Белый дом

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден по-прежнему не намерен сам инициировать возможный контакт с главой российского государства Владимиром Путиным в рамках предстоящего саммита Группы двадцати в Индонезии. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Байден «по-прежнему не намеревается встречаться с президентом Путиным, по поводу этого ничего не изменилось». «Мне сейчас нечего сообщить о встрече или проведении телефонного разговора с президентом Путиным. Президент [США] вполне ясно дал понять, что он не намерен это делать», — добавила Жан-Пьер.