Украина потеряла способность существовать как государство, став колонией США — Володин
09:20 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Украина потеряла способность существовать как государство и стала колонией США. Об этом политик написал в своем телеграм-канале в среду.
«Украина потеряла способность существовать как государство. Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном», — отметил он.
Володин также подчеркнул, что киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, выплачивать зарплаты и пенсии.
«Финансовая система страны разрушена. Более 100 млрд долларов долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются», — резюмировал он.
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