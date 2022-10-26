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НОВОСТИ

Письмо конгрессменов США Байдену с призывом к переговорам с РФ встревожило Киев — WP

09:32 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Письмо группы конгрессменов США американскому президенту Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией по ситуации вокруг Украины и рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о безопасности в Европе вызвало обеспокоенность в Киеве. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты «Вашингтон пост».

Указанное послание Байдену от 30 членов Палаты представителей Конгресса США из числа демократов было обнародовано в понедельник. Законодатели призвали хозяина Белого дома «дополнить военную и экономическую поддержку, оказанную США Украине, активными дипломатическими мерами, удвоив усилия с целью создания реалистичных условий для прекращения огня», а также предпринять иные шаги, в том числе «вступить в прямые переговоры с Россией». Во вторник конгрессмены отозвали данное письмо. Лидер прогрессивной фракции демократов в Палате представителей Прамила Джаяпал, являющаяся одним из авторов упомянутого послания, уточнила, что оно было составлено «несколько месяцев назад» и опубликовано «помощниками без проверки» со стороны законодателей.

В материале «Вашингтон пост» отмечается, что письмо «неизбежно усиливает растущее беспокойство в Киеве относительно сохранения важнейшей финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона, особенно если республиканцы получат контроль над Конгрессом по итогам предстоящих промежуточных выборов». В публикации приводятся слова украинского чиновника, который полагает, что данное послание является «обнадеживающим сигналом» для руководства РФ.

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