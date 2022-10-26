Письмо конгрессменов США Байдену с призывом к переговорам с РФ встревожило Киев — WP
09:32 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Письмо группы конгрессменов США американскому президенту Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией по ситуации вокруг Украины и рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о безопасности в Европе вызвало обеспокоенность в Киеве. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в электронной версии газеты «Вашингтон пост».
Указанное послание Байдену от 30 членов Палаты представителей Конгресса США из числа демократов было обнародовано в понедельник. Законодатели призвали хозяина Белого дома «дополнить военную и экономическую поддержку, оказанную США Украине, активными дипломатическими мерами, удвоив усилия с целью создания реалистичных условий для прекращения огня», а также предпринять иные шаги, в том числе «вступить в прямые переговоры с Россией». Во вторник конгрессмены отозвали данное письмо. Лидер прогрессивной фракции демократов в Палате представителей Прамила Джаяпал, являющаяся одним из авторов упомянутого послания, уточнила, что оно было составлено «несколько месяцев назад» и опубликовано «помощниками без проверки» со стороны законодателей.
В материале «Вашингтон пост» отмечается, что письмо «неизбежно усиливает растущее беспокойство в Киеве относительно сохранения важнейшей финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона, особенно если республиканцы получат контроль над Конгрессом по итогам предстоящих промежуточных выборов». В публикации приводятся слова украинского чиновника, который полагает, что данное послание является «обнадеживающим сигналом» для руководства РФ.
НОВОСТИ
- 09:20 26.10.2022
- Украина потеряла способность существовать как государство, став колонией США — Володин
- 09:05 26.10.2022
- Байден не будет инициировать возможный контакт с Путиным в рамках саммита G20 — Белый дом
- 09:00 26.10.2022
- Сунак заверил Зеленского, что Лондон продолжит поддерживать Киев на прежнем уровне
- 23:20 25.10.2022
- Немецкая компания Uniper потеряла 4,8 млрд евро из-за смены поставщика газа - СМИ
- 22:35 25.10.2022
- Россия уведомила США о проведении учений стратегических сил
- 21:45 25.10.2022
- «Аэрофлот» приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы в связи с техработами
- 20:50 25.10.2022
- Проезд грузовиков к паромной переправе в Крым частично ограничат
- 19:50 25.10.2022
- Првительство назначило "дед-лайн" по восстановлению ж/д путей Крымского моста
- 19:48 25.10.2022
- На стратегической сессии Сбера обсудили настоящее и будущее ESG-повестки
- 19:25 25.10.2022
- Решение о том, кто будет представлять РФ на саммите G20 пока не принято - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать