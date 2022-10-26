Британия добилась облегченного перемещения войск через ЕС

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания договорилась с Евросоюзом о возможности облегчить перемещение своих войск и военной техники через территорию стран сообщества. Об этом газете The Times заявила во вторник министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен.

По ее словам, Соединенное Королевство договорилось с ЕС о возвращении в проект по военной мобильности, который позволяет членам сообщества и их ближайшим союзникам максимально быстро и без лишних препятствий перемещать своих солдат и технику по территории Евросоюза. Великобритания перестала быть участником проекта после выхода из ЕС, однако, по словам Олленгрен, повторно присоединится к нему уже в следующем месяце, когда договоренность будет утверждена обеими сторонами.

По словам нидерландского министра, это решения в первую очередь связано с российско-украинским конфликтом. Присоединение к проекту может облегчить переброску британской военной техники на Украину. "Поскольку Brexit не поменял географию, очень важно, чтобы вы вернулись, - сказала она The Times. - Я очень рада, что Соединенное Королевство вновь присоединится [к проекту], поскольку сейчас мы видим, насколько важным партнером оно является, когда речь идет о военном сотрудничестве с Украиной и оказании ей помощи".