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Почти половина россиян не знают о своих открытых личных данных в интернете — опрос

10:05 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина опрошенных россиян (49%) не знают, какая информация о них есть в открытом доступе в интернете. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

«По данным опроса „Лаборатории Касперского“, почти половина респондентов в России (49%) не знают, какие данные о них присутствуют в открытом доступе в интернете. Из тех, кто все же обладает такой информацией, некоторые пытались удалить обнаруженные сведения», — сообщили в пресс-службе.

Подавляющее большинство опрошенных (78%) не предпринимают никаких действий для того, чтобы удалить свои данные, уточнили в компании. Среди них больше четверти опрошенных уверены, что удалить из интернета информацию о себе невозможно, а каждый восьмой (12%) не знает, как это сделать.

По ответам респондентов, которые знают, какие данные есть о них в открытом доступе в интернете, чаще всего фигурируют ФИО (79%), личные фото (79%) и адрес электронной почты (58%), отметили в компании. Также в интернете можно найти личный номер телефона опрошенных (51%), место работы или учебы (42%) и адрес проживания или прописки (39%).

Помимо этого 45% респондентов переживают из-за возможного слива своих данных. Еще 20% опрошенных отметили, что их беспокоит только возможная утечка данных банковских карт. Почти каждый шестой опрошенный (17%) не волнуется и считает, что такие данные невозможно будет использовать во вред.

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