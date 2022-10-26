США передали Украине первые два комплекса NASAMS
10:20 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. С таким утверждением выступил во вторник генеральный директор производителя NASAMS, американской компании Raytheon Technologies, Грег Хейес в интервью телекомпании Си-эн-би-си.
«Мы только что поставили два комплекса NASAMS», — заявил он. «Мы передали два [комплекса] правительству [США] пару недель назад. Уже сегодня идет их развертывание на Украине», — отметил гендиректор «Рейтеон текнолоджиз».
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