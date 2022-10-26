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Евродепутаты призвали расширить полномочия ЕС для пресечения шпионажа с помощью Pegasus

11:00 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд депутатов Европарламента потребовал расширить полномочия правоохранительных органов ЕС для пресечения неправомерного использования шпионской программы Pegasus («Пегас») израильской компании NSO Group («Эн-эс-оу груп») и аналогичного ПО на территории сообщества. Об этом в среду сообщает газета «Файнэншл таймс».

По словам депутата Европарламента от Нидерландов Софи Вельд, которая возглавляет расследование об использовании Pegasus, «Брюсселю необходимо предоставить полномочия наподобие тех, которые имеет ФБР США, для рассмотрения и пресечения нарушений».

«Подобные технологии угрожают демократии и частной жизни людей, а правительства по всей Европе шпионят за своими гражданами», — добавила она.

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