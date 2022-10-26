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Четырехдневная рабочая неделя введена всего в 1% компаний в РФ — опрос

11:05 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всего в 1% компаний в России введена четырехдневная рабочая неделя, еще 2% предприятий работали в таком режиме, но после вернулись к пятидневной рабочей неделе. При этом почти каждый второй россиянин поддерживает введение укороченной недели, свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob.

Опрос проведен в октябре 2022 года, в нем приняли участие 1 тыс. менеджеров по персоналу и 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«Бизнес не планирует переход на 4-дневную рабочую неделю. Такой график остается экзотикой: сегодня четырехдневка введена лишь в 1% компаний, еще в 2% она вводилась, но потом организация вернулась к обычному режиму. Обсуждали введение сокращенной рабочей недели и пришли к выводу о ее допустимости 2% работодателей, еще 4% решили, что четырехдневка неприемлема. В период очередного подъема заболеваемости ковидом, в феврале 2021 года, на такой режим переходили 4% компаний, еще в 13% организаций это активно обсуждалось», — указано в итогах исследования.

Уточняется, что идею четырехдневной рабочей недели поддерживает почти каждый второй россиянин (48%). Среди женщин сторонниками введения укороченной недели являются 64%, среди мужчин — 52%. В октябре 2020-го и в апреле 2021-го года в периоды отмены ковидных ограничений наблюдалось снижение числа приверженцев четырехдневной рабочей недели до 40% и 39% соответственно.

Согласно анализу, больше половины россиян (64%) считают, что за четыре дня они смогут выполнить тот же объем работы, что и за стандартные 5 рабочих дней. При этом 22% считают это нереальным. Больше всего уверенных в своих силах среди респондентов до 34 лет (75%).

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